Başkanı CİMER’e şikayet etmişti: Koltuğuna oturdu!

SEÇİME KADAR RÜZGAR VEKALET EDECEK

Menderes Belediyesi'nde yaşanan 'yolsuzluk' operasyonunun yankıları devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılması ile başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Kayalar'ı CİMER7e şikayet ettiği için Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kalan CHP'li meclis üyesi Gürsel Rüzgar vekaleten başkanlık koltuğuna oturdu.

KAYALAR'I CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP'li meclis üyesi Gürsel Rüzgar geçtiğimiz aylarda Cimer'e yaptığı şikayetlerle gündeme gelmişti. Kayalar'ı CİMER'e şikayet eden ismin Menderes Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve Birinci Başkan Vekili konumunda bulunan Gürsel Rüzgar olduğu ortaya çıkmıştı. Rüzgar'ın, Kayalar'ı şikayetlerine ise "kaçak yapılara göz yumduğu ve Gümüldür Atatürk Mahallesi Lebedos Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarketin kaldırım işgali yapması" iddiaları konu olmuştu.

KOLTUĞA RÜZGAR OTURDU

Rüzgar, Birinci Başkan Vekilliği görevinden kaynaklı olarak seçim gerçekleşene kadar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacağı öğrenildi. Rüzgar'ın ayrıca seçim sürecini de yönetmesi bekleniyor.