Bayram öncesi huzur denetimi... Aranan 634 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala il genelinde saat 19.00 sıralarında "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.
11 ARAÇ MEN EDİLDİ
Denetimlerde, 164 bin 987 kişinin güvenlik sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 634 zanlı ile yoklama kaçağı 127 kişi yakalandı. Ekiplerce yapılan kontrollerde 267 kişi de gözaltına alındı. Aramalarda, 39 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ile 45 fişek, 1 kilo 298 gram uyuşturucu madde, 362 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 4 bin 840 lira ele geçirildi. Uygulama kapsamında 23 bin 410 araç ve 334 motosiklet kontrol edildi. Toplam 1043 araç ve motosiklet ile 35 sürücüye işlem yapılırken 11 araç trafikten men edildi, 192 bin 555 lira trafik cezası uygulandı. Uygulamalarda 659 umuma açık yer denetlendi, 6 iş yeri ile 93 kişiye idari işlem yapılarak 22 bin 622 lira para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 17 yabancı uyruklu, geri gönderim merkezine teslim edildi.
EHLİYETİ ÖLÜ BİRİNİN ADINA ÇIKTI
Denetimlerde durdurulan bir otomobilin sürücüsü İsmail A.'nın ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail A'ya değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.