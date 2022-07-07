Son dakika: Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer tutuklandı

Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, Ankara 9. Ağır Mahkemesinde yakalamam kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te belediye binası yanı ile PTT binası önünde iki ayrı terör saldırısı sonucunda patlama meydana gelmiş, saldırıda 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Reyhanlı saldırısı davasında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Yusuf Nazik, mahkemede yaptığı savunmasında saldırının talimatını Mehmet Gezer'den aldığını itiraf etti.

17 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR



'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde arama kaydı bulunan Gezer'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' gibi 17 suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunuyor.

TUTUKLANDI



Mehmet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den 30 Haziran'da Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, 'Kasten öldürme' ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.