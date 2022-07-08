AK Partili gaziyi katil gibi gösterdiler! CHP’nin yalan siyaseti deşifre oldu

Biga'da veteriner hekimi olarak görev yapan ve bir dönem CHP'den milletvekili aday adayı olan İsmail Ağa, Konya'daki cinayetin hemen ardından bir paylaşımda bulundu. Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi vazife malulü gazi astsubay Emin Başol'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ağa, fotoğrafın altına "İşte Konya'da o güzel doktorumuzu öldüren katil. Yeşil tişörtlü ş.." yazdı.

ARKADAŞLARI UYARDI

Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve milyonlarca paylaşım aldı. Kendisinin sosyal medyaya da doktor Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay gibi gösterildiğini arkadaşlarından öğrenen Emin Başol fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırdı. Başol, olayın hemen ardından karakola giderek paylaşımda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Şikâyetin ardından harekete geçen emniyet güçleri CHP'li Ağa'yı, dün akşam saatlerinde evinde gözaltına aldı. Ağa, fotoğrafı sosyal medyaya da gördüğünü ileri sürerek, Başol'u tanımadığını iddia etti.

"BENİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Olayın kasıtlı yapıldığını iddia eden Emin Başol ise "Şahsın beni tanımaması mümkün değil, olay tamamen bilinçli ve kasıtlı. Fotoğraf sayfamdan alınmış ve kullanılmış. Çamur at izi kalsın zihniyetiyle yaklaşan bu insanları kınıyorum. Yaşanan olayı bir partiye bağlamak utanç çevirici" dedi.