MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Millet İttifakı’na sert eleştiri: Uzaktan kumanda edilecek bir kukla...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır.
"CUMHUR İTTİFAKI MUHKEM VE MUTLAK BİR BAŞARIYA İMZA ATACAKTI"
İcazetli ve rehinli bir Cumhurbaşkanı adayına aziz milletimiz asla ve kat'a iltifat etmeyecek, itibar göstermeyecek, böylesi bir laçkalığı ciddiye dahi almayacaktır. 2023'de Cumhur İttifakı yine liyakatiyle, milli vakarıyla ve tecrübesiyle öne çıkacak, muhkem ve mutlak bir başarıya imza atacaktır.
Bayramı karşılamaya hazırlanırken, Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktorumuzun katledilmesi de acı verici ve milletimizi derinden yaralayan hunhar bir vaka olarak hafıza kayıtlarına geçmiştir. Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını önşartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum.
"BÖLÜCÜLÜĞÜN APARATI"
Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum."