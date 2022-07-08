MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Millet İttifakı’na sert eleştiri: Uzaktan kumanda edilecek bir kukla...

"CUMHUR İTTİFAKI MUHKEM VE MUTLAK BİR BAŞARIYA İMZA ATACAKTI"

İcazetli ve rehinli bir Cumhurbaşkanı adayına aziz milletimiz asla ve kat'a iltifat etmeyecek, itibar göstermeyecek, böylesi bir laçkalığı ciddiye dahi almayacaktır. 2023'de Cumhur İttifakı yine liyakatiyle, milli vakarıyla ve tecrübesiyle öne çıkacak, muhkem ve mutlak bir başarıya imza atacaktır.