"Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorusunun yanıtı Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Camilerde bayramın birinci günü cemaat ile birlikte namaz ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar şimdiden "Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı!

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR; KAÇ REKATTIR?

Mübarek Kurban Bayramı'nin ilk günü bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. Bayram sabahında milyonlarca vatandaş namaz ibadetini yerine getirmek için camilere gidecek ve cemaat ile birlikte namazlarını kılacaklar. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte adım adım bayram namazı kılınışı bilgileri;