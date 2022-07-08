CHP ve İYİ Parti’ye fay hattında siyasi rant tepkisi

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, CHP ve İYİ Parti'li Tuzla Belediye Meclisi üyelerinin, deprem riski taşıyan sitelerin kentsel dönüşüm projelerini siyasi rant için sürekli dava açarak iptal ettirdiğini, bu yüzden yüzlerce ailenin mağdur olduğunu belirtti. Meclisin temmuz ayı ikinci oturumunda konuşan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçede yapması gereken yatırımları tek tek hatırlatırken, bunların bin 172 gündür tamamlanamadığını vurguladı. CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin riskli sitelerin dönüşümü için ilan edilen rezerv alanlara ve projelere sürekli dava açtıklarını kaydetti. Penguen, Binevler ve Marmados sitelerinde kentsel dönüşüm için son aşamaya gelinmişken projelerin iptal edilmesine değinen Yazıcı, "Siz dahil 20 tane müteahhit, site sakinlerinin kafalarını hallaç pamuğuna çevirmişler. Olacak iş mi? Yarın bir deprem olsa, fay hattına en yakın site, bir kişi ölse onun vebalini kim çekebilir? Bugün Penguen Sitesi'nin tam sözleşmesini bitirdik, iptal ettiler. Bir daha plan çalışması yapacağız. Siz etrafta bilgi karmaşası yaratıyorsunuz. Binevler Sitesi sakinlerinin kafasında bin tane fikir oluşturulmuş. Sizin göreviniz vatandaşa hizmet, kafa karıştırmak değil" dedi.