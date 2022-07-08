SETA’dan 7’nci 15 Temmuz kitabı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin hazırladığı yedinci kitabında, o tarihten sonra Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri ve değişimleri ele aldı. Vakfın Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, darbe girişiminin 6'ncı yılında hazırladıkları "15 Temmuz Sonrası Türkiye" adlı kitaba ilişkin konuştu. Duran, "FETÖ'cü ve darbecilerin tümüyle Türk tarihinden silinemediğini görmek lazım. Bunun için bir toplumsal sosyalleşme, bir hafıza, bir bilinç oluşturmak gerekiyordu. Biz de akademik anlamda 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi, nelerin yapıldığını, yapılamadığını, yapılması gerekenleri, mücadelenin devam ettiğini anlatmaya çalıştık" dedi.