Suç örgütünün şifresi ‘Kuran’

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Örgüt üyelerinin, polis dinlemesine takılmamak için şifreli konuştukları, tahsilatı yapılan çekler için "Kuran" kelimesini şifre olarak kullandıkları ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demirçelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti. Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 328 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak ile birlikte 29 şüpheli tutuklandı, 68 şüpheli hakkında konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Şüphelilerin, polis dinlemesine takılmamak için şifreli konuştukları, tahsilatı yapılan çekler için "Kuran" kelimesini şifre olarak kullandıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kayıt dışı, belgesiz demir için "B'den", "Alttan", "İkiden" kelimelerini, resmi belgeli demir için ise "A'dan", "Üstten", "Birden" kelimelerini kullandıkları ortaya çıktı.