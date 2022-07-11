Son dakika: Bakan Koca’dan HEKİMSEN’e tepki! ’Hastayla hekim nasıl hasım gösterilir?’

Son dakika haberleri... Bir süredir sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gündemdeyken şimdi başka bir algı operasyonu için sosyal medya araç haline getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. " dedi.
Bakan Koca söz konusu kasıtlı eylemlerle ilgili olarak "Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır." diye ekledi.
DOKTOR KARAKAYA YÜREKLERİ YAKTI
Bakan Koca ayrıca şunları ifade etti: Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar.
HASTAYLA HEKİM NASIL HASIM GİBİ GÖSTERİLİR?
Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
HEKİMSEN'DEN HEKİMLERİ 'SİLAHLANDIRMA' TALEBİ!
HEKİMSEN yayınladığı bildiride "Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması." maddesine de yer vermiş ve tepkiye neden olmuştu.