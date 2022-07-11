Son dakika: Bakan Koca’dan HEKİMSEN’e tepki! ’Hastayla hekim nasıl hasım gösterilir?’

HEKİMSEN'DEN HEKİMLERİ 'SİLAHLANDIRMA' TALEBİ!

HEKİMSEN yayınladığı bildiride "Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması." maddesine de yer vermiş ve tepkiye neden olmuştu.