Son dakika! Canan Karatay A Haber’de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca

TAMAMEN ALDATMACA

Kurban Bayramı'nın içinde olduğumuz günlerde Canan Karatay Melih Altınok'un "et sağlıksız bir şey mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.

Canan Karatay A Haber'de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca | Video

YAPAY ET TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Melih Altınok: Yapay et konusundaki tavrınız ne?

1968-1970'ten beri yapay et konusu var, yalandır, dolandır. Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır.

Resmen bizi kendilerine bağlamak için... Bu faşizmdir, size 'çok iyi davranıyorum' der arkadan vurur.

Nasıl et yemeliyiz Kurban Bayramı'nda?

İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.