Son dakika! Canan Karatay A Haber’de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca

Son dakika haberleri... Canan Karatay'dan Kurban Bayramı sürerken 'Et yemek sağlıksız' iddiası ve yapay et tartışmalarıyla ilgili çok önemli açıklamalar.
Uzun süredir ekranlara çıkmayan Canan Karatay, son zamanlarda çok konuşulan 'et sağlıksız' söylemlerine yanıt verdi.
ET YEMENİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI
Canan Karatay, açıklamalarında altını çizerek et yemenin sağlıklı olduğunu dile getirdi.
Uzun zamandır ekranlarda seyirciyle buluşmayan Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un moderatörlüğünü yaptığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının konuğu oldu. Karatay burada pek çok merak edilen soruya yanıt verdi.
TAMAMEN ALDATMACA
Kurban Bayramı'nın içinde olduğumuz günlerde Canan Karatay Melih Altınok'un "et sağlıksız bir şey mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.
Canan Karatay A Haber'de açıkladı: Et sağlıksız demek aldatmaca | Video
YAPAY ET TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ
Melih Altınok: Yapay et konusundaki tavrınız ne?
1968-1970'ten beri yapay et konusu var, yalandır, dolandır. Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır.
Resmen bizi kendilerine bağlamak için... Bu faşizmdir, size 'çok iyi davranıyorum' der arkadan vurur.
Nasıl et yemeliyiz Kurban Bayramı'nda?
İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.