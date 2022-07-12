Bugün noter açık mı, kapalı mı? 12 Temmuz 2022 bugün bayramın son günü noterler çalışıyor mu, tatil mi, ne zamana kadar kapalı?

Kurban Bayramı'nın ilk gününü yarın idrak edeceğiz. Bayram gününde pek çok işlem için noterlere uğramak isteyenler yoğun şekilde bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

Bayramda noterler, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;