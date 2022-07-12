Son dakika! Türkiye'den "Kuzey Batı Suriye" açıklaması

Türkiye'den Kuzey Batı Suriye'ye yönelik "BM Sınırötesi İnsani Yardım Mekanizması"nın uzatılmasına dair ilk mesaj geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınırötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

"HAYATİ BİR ROL OYNAMAKTADIR"

Bakanlık şu ifadelere yer verdi: "Sözkonusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Suriye'deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir."