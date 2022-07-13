Hain darbe girişiminin 6’ıncı yılına özel belgesel

İstanbul Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin 6'ıncı yıl dönümüne özel, 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' adını taşıyan bir belgesel hazırladı. Mesut Gengeç'in yönetmenliğinde uzun bir çalışmanın ürünü olan belgeselde şehit yakınlarının ve gazilerin konuşmaları ve hayatlarından kesitler yer aldı.





ŞEHİT AİLELERİYLE YAN YANA OTURDU

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, şehit yakınları ile gaziler, aileleri ve askeri sivil davetliler katıldı. Vali Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, evliliğinin 10'uncu yıl dönümünde darbe gecesi şehit olan Fahrettin Yavuz'un Moritanyalı eşi Meryam, çocukları Mahmut ve Ali'nin ile15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Batuhan Ergin'in annesi Deniz ile Ahmet Ergin'in anne ve babasıyla yanında oturdu. Belgeselin gösterimi, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





"BU DESTANI GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYENLER YAZDI"



Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz 2016 tarih milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destandır. Bu destanı; 'Vazgeçmeyenler'' ve 'Gerisini asla düşünmeyenler'' yazmıştır. Bu destanı sizler yazdınız!" dedi.





VATANIMIZI KORUSUN DİYE ALINAN SİLAHLAR MİLLETE ÇEVRİLDİ"



Konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, "15 Temmuz'da o ihanet gecesinde; bugüne kadar Türkiye'de emsali görülmemiş bir darbe girişimi yaşandı. Daha önceki hiçbir darbeyle kıyaslanmayacak bu girişim; Türk siyasi hayatının en büyük kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçti. Milletimizin alın teriyle, 'Vatanımızı korusun'' diye alınan silahlar; Bir grup hain teröristçe, milletimizin üzerlerine çevrildi ve ateş açıldı. O karanlık gecede uçaklar, milletimizin üzerine bombalar yağdırdı; tanklar insanlarımızı ezdi. 'Gazi Meclis'imiz, işgal döneminde bile uğramadığı ağır bir saldırıyla karşılaştı. Ancak ,o ihanet gecesinde; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar'' sözlerinden sonra, yüzbinlerce cesur yürek meydanlara koştu; milli iradesine sahip çıktı. Kimi; korkusuzca tankların önüne yattı. Kimi; üzerlerine yağan kurşunlara rağmen bir geri adım dahi atmadı. Ve hepsinin ellerinde, o hain darbecileri tir tir titreten tek bir şey vardı: Ay yıldızlı şanlı bayrağımız" diye konuştu.





BELGESEL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yapılan konuşmaların ardından büyük emek sonucu hazırlanan 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' belgeselinin gösterimi yapıldı. Büyük beğeni toplayan belgesel duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gösterimin ardından Vali Yerlikaya, bir süre şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.