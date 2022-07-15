Türk Bayrağı ile 15 Temmuz sözleri ve mesajları 2022 sabah.com.tr'de! Hain darbe girişimin 6. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında şehit ve gazilerimiz minnetle anılıyor. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve duygularını paylaşmak için resimli 15 Temmuz sözleri ve mesajları araştırıyorlar. İşte 15 Temmuz resmi, fotoğrafları ve sözleri
Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.