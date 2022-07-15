Türk Bayrağı ile 15 Temmuz sözleri ve mesajları 2022 sabah.com.tr'de! Hain darbe girişimin 6. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında şehit ve gazilerimiz minnetle anılıyor. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve duygularını paylaşmak için resimli 15 Temmuz sözleri ve mesajları araştırıyorlar. İşte 15 Temmuz resmi, fotoğrafları ve sözleri