“Hainler Türk Milleti’nin cesaretini hesap edemediler”

Yine böyle bir Cuma akşamında hain pusuyu kuranların Türk milletinin cesaretini, ferasetini, yürekliliğini hesaplayamadıklarını belirten Vali Doğan, "Tamda bu saatlerde, birileri plan kurmuştu. Herkesin bir planı var ancak Allah'ın da bir planı var. Bu milletin evlatları tarih boyunca çeşitli badireler atlattı. Savaşlar gördü ihanetler gördü. Ama bu başkaydı. İçimizden birileri bize silah doğrultmuştu. Yıllardır besleyip büyüttüğümüz, sureti haktan gözüküp bize ihanet eden bir çetenin pususuydu" dedi.

MİLLETİN TANKLARIN ÖNÜNE YATACAĞINI HESAP EDEMEDİLER

Ama bu çetenin hesaplarında olmayan bir şey olduğunu belirterek, "Yüzyıl önce millet diz çöktüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milleti ayağa kaldırıp, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğu gibi tam 100 yıl sonra yine bu milletin bağrından yetişmiş bir yiğit Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet pusu kuranlara karşı meydanlara sokaklara çıktı. Tanklara toplara direnerek o gece ders verilmesi gerekenlere gerekli dersi verdi. Bu milletin evlatlarının sokaklara çıkacaklarını hesaplayamamışlardı. Tankların önüne yatacaklarını, topların önünde duracaklarını hesap edemediler. Hatta sosyal medyada bazı basın organlarında bu olayı hayretle karşılamışlardı."

O GECE HESAPLARI TUTMADI BİR TUHAFLIK VARDI

"Normalde Türkiye'de darbe olduğunda vatandaş itaat eder, evine çekilir ve ne olacağını beklerdi. oysa o gece bu şekilde olmuyordu. Bir tuhaflık vardı. Millet sokaklara, meydanlara çıkmıştı. Darbenin nereden geldiğini anlamak çok zor değil. Darbe Fetullahçı Terör Örgütü'nün elamanları tarafından yapılan bir darbeydi. Ve bunu anlar anlamaz sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine millet meydanlarda toplandı ve darbe püskürtüldü.

251 TANE ŞEHİDİMİZ VAR

"251 tane şehidimiz var. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ömer Halis Demir, yiğit kahraman, Türk evladı. Meclisin önünde, Boğaziçi köprüsünde, saraçhanede ve Türkiye'nin her tarafında aslında benzer yürekler vardı. Hepsinin gözlerine baktığınızda aynı cesareti görebiliyorsunuz.Hepsi aslında ölümü göze alarak meydanlara çıkmıştı. Bin hem şehitlerimize hemde o gece meydanlara çıkan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Allah onlardan razı olsun. Bu törenleri, bu anmaları asla ihmal etmemek lazım. Birileri Fetullahçı terör örgütünü unutturmaya, bu hadiseyi basit bir durummuş gibi anlatıyor olabilirler. Biz milletin asil evlatları olarak bugünü bu geceyi asla unutmayacağız" diye konuştu.

SELAYLA DEMOKRASİ NÖBETİ BAŞLADI

Vali Doğan'ın yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı dikkatle izlendi. Video mesajın ardından Medeniyetler korosu sahne aldı. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu gecede, Antakya Belediyesi hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için vatandaşlara helva dağıttı. Hatay'da saatler 00:13'ü gösterdiğinde sela okundu. Okunan sela ile Hatay'da sabah ezanına kadar sürecek olan demokrasi nöbeti başladı.