İş dünyası: Millet demokrasinin yanında ekonomiyi de muhafaza etti





Mahmut Asmalı MÜSİAD Başkanı

EKONOMİYE DE SAHİP ÇIKILDI

Bütün darbelerin amacı kaynak, servet ve gelir transferidir. 15 Temmuz'daki kalkışmanın ilk belirlemelere göre 300 milyar lira olan maliyetinin, alt sektörlere olan etkisi hesaba katıldığında daha da arttığını tahmin edebiliriz. Bu bağlamda 15 Temmuz'da iradesine sahip çıkan Türk milletinin muhafaza etmeyi başardığı şey yalnızca demokrasi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi olmuştur.