Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargı ilk kez darbe teşebbüsüne katılanlara biat etmedi

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığınız tarihi konuşma hâlâ hafızalarda. TBMM'ye atılan iki bomba da sizin konuşmanız sırasında atıldı. Siz konuşmanızı kesmediniz ve konuşurken de insicamınızı bozmadınız. Bu konuşma sırasında neler oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğimizde, doğruca Genel Kurul salonuna gittik. Soyadı gibi kahraman olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman oturumu yönetiyordu. Kürsüde de bir milletvekilimiz konuşuyordu. Milletvekilimizden sonra konuşmak için Sayın Başkandan söz istedim. Başkanın söz vermesi üzerine kürsüye geldim ve konuşmama başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum, çok büyük bir patlama oldu, Genel Kurul'daki avizeler sallandı, yerden tozlar kalktı. Ama atılan bu bombaya rağmen konuşmamı kesmedim, bir süre sonra ikinci bir bomba atıldı. Bu ikinci bomba daha şiddetli idi ve adeta Genel Kurula düşmüş gibiydi. Avizeler daha hızlı sallandı, yerden toz kalktı, vekiller ve orada bulunanlar sağa sola kaykıldı. Yine konuşmamı kesmedim. Fakat bu arada Başkanlık Divanı'nın olduğu yerden gürültüler ve sesler gelmeye başladı. Kulak kabarttığımda bazı milletvekilleri, Meclis Başkanına, "Sayın Başkanım, burada duygusallığa yer yok, bir devlet aklına ve sağduyuya ihtiyaç var. Bu bombalar Genel Kurul'a isabet etseydi felaket olurdu. "Lütfen, Genel Kurul'u kapatın, sığınağa gidelim" dediklerini duydum.