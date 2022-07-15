Vali Yerlikaya’dan 15 Temmuz mesajı: Yüz binlerce cesur yürek meydanlara koştu, milli iradesine sahip çıktı

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'ndaki Fatih Anıt Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi.

Vali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin, tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atan, koca yürekli, çok büyük bir millet olduğunu söyledi.

Hala Türk milletini tanımayan, geçmişten, tarihten, kahramanlıklardan ders almayanların olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu millet gücünü onlara dün Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Sakarya'da da göstermişti. Anlamayanlar, akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye çalışan aymazlar, bu kez 15 Temmuz 2016'da sahnedeydi. Ama hamdolsun ki; cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, 'iman dolu göğsü gibi serhaddinden' alan milletimiz, o hain teröristlere gereken cevabı verdi." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, şu an alanda şehit anaları, şehit evlatları, şehit eşleri, kahraman gazilerin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin dört bir yanındaki meydanları Türkiye aşkına, vatan uğruna dolduran nice milyonlar var. 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkımızın üzerine acımasızca ateş açan, Gazi Meclisimizi işgal döneminde bile uğramadığı bir saldırıya maruz bırakan, o kapkaranlık gecede milletimizin üzerine bombalar yağdıran hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardı. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar.' sözlerinden sonra yüz binlerce cesur yürek meydanlara koştu, milli iradesine sahip çıktı. O cesur yüreklerimiz ki korkusuzca tankların önüne yattı, üzerlerine yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen asla geri adım atmadı. Kimi kızının önüne siper etti kendini, kimi son telefon konuşmasında eşinden helallik istedi, 'merak etme, döneceğim' dedi. Lakin bir daha asla geri dönemedi. Geride bıraktığı 5 ciğer paresi, bu necip vatana emanet artık."

"15 TEMMUZ DESTANINI VAZGEÇMEYENLER VE ASLA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEYENLER YAZDI''

15 Temmuz gecesinde aziz vatanın 252 evladının şehadet şerbetini içtiğini vurgulayan Yerlikaya, 2 bin 700'den fazla insanın da gazilik onuruna eriştiğini ifade etti.

Yerlikaya, İstanbul'da 100 koca yüreklinin şehit olduğunu ve 1020 kahramanın gazilik mertebesine ulaştığını belirterek, "15 Temmuz'un simge meydanlarından Saraçhane... O gece buraya gelen binlerin korkusu ölüm değildi asla, abdestsiz ölmekti. İşte abdest alınan şuradaki havuz şahit yaşananlara, sizler şahitsiniz." dedi.

15 Temmuz'da Saraçhane'de 13 şehidin verildiğinin altını çizen Yerlikaya, "171 de gazimiz var. Bin selam olsun şehidimiz İlhan Varank'a, bin selam olsun Ahmet Kara'ya, Erkan Pala'ya, İbrahim Yılmaz'a… Bin selam olsun kahraman gazilerimize. 15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler ve asla geri dönmeyi düşünmeyenler yazdı. Bu destanı sizler yazdınız." diye konuştu.

"ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE BİR 15 TEMMUZ İHANETİ DAHA YAŞATMASIN"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise FETÖ'nün ülkeyi karanlık bir uçuruma yuvarlamaya teşebbüs ettiği bir günün yıl dönümünde olunduğunu hatırlattı.

Saraçhane Meydanı'nın 15 Temmuz gecesinde en çetin çatışmaların yaşandığı bir yer olduğunu belirten Turan, "Bugün burada bulunuşumuzu, şüphesiz bedenlerini silahlara, tanklara, bombalara korkusuzca siper eden vatan evlatlarına borçluyuz." dedi.

Turan, aziz milletin tarihte çok badireler atlattığını ve karanlık eşikler aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbimiz, onun ipine tutunan, yüreği vatan aşkıyla çarpan bir milleti asla yalnız bırakmaz. Biz buna iman ettik, hep bu inançla yaşadık. 15 Temmuz gecesi de Hakk'ın ipine sapasağlam tutunduk. Vatan, bizim içimizi titreten kelimedir. Vatan alnımızı secdeye koyduğumuz, şehidimizin kanıyla sulanmış topraktır. Vatanına kasteden hainlere set çeken, onların silahlarına göğsünü siper edenlere ne mutlu. Bütün dünya iman ve vatan aşkıyla dolu yüreklerin korkutulamayacağını, sindirilemeyeceğini, esaret altına alınamayacağını böylece görmüş oldu. Özellikle gençlerimizin bu günün anlam ve önemini çok iyi kavramaları gerektiğine inanıyorum. Biz de üzerimize düşeni yapacak, bu günün hafızalarda yaşaması için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Allah devletimize, milletimize bir 15 Temmuz ihaneti daha yaşatmasın."