Sağlık çalışanlarına saldıran zanlı tutuklandı

Geçtiğimiz gün SABAH'ın gündeme getirdiği Batman'ın Beşiri ilçesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişiminin zanlısı E.B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye annesini muayene ettirmeye giden E. B, uzun süre sıra beklediği iddiasıyla hemşirelere bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuş, saldırı girişimi ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından engellenmişti.

ZANLININ 4 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı.