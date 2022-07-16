Haberler Gündem Haberleri Sağlık çalışanlarına saldıran zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.7.2022 12:34

Sağlık çalışanlarına saldıran zanlı tutuklandı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Sağlık çalışanlarına saldıran zanlı tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman’ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlilerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunan E.B.'nın tutuklandığını sosyal medyadan duyurdu.

Geçtiğimiz gün SABAH'ın gündeme getirdiği Batman'ın Beşiri ilçesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişiminin zanlısı E.B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye annesini muayene ettirmeye giden E. B, uzun süre sıra beklediği iddiasıyla hemşirelere bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuş, saldırı girişimi ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından engellenmişti.

ZANLININ 4 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'ın Beşiri İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldıran zanlının tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık çalışanlarına saldıran zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA