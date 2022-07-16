Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi kapıyı tutarak engellediler

Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmenin yankıları sürerken, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşandı.Hasta yakınları Beşiri Devlet Hastanesi'nde sıra beklemeden muayene odasına girince, sağlık çalışanları tarafından uyarıldılar. Bunun üzerine hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. Ancak bu tartışma yerini şiddete bırakınca devreye giren hastane güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odası dışına çıkardı. Sağlık çalışanlarını darp etmeye çalışan saldırganlar tekmelerle kapıyı açmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri ile sağlık çalışanları ise kapının açılmaması için direndi. Saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada görevlilere bıçak çektiği belirtilen E.B. (37), polis tarafından gözaltına alındı. Polislere de vurmaya kalkan ve dört suç kaydının olduğu belirlenen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mardin Nusaybin'de ise Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne araçlarını park eden hasta yakınları, aracın plakasının fotoğrafını çeken güvenlik görevlisini darp etti.Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi N.G.'nin şikâyeti üzerine hasta yakınlarını gözaltına aldı.Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık personeli için daha güvenli çalışma ortamı oluşturulması amacıyla hastane girişlerine metal kapı dedektörleri ve turnikelerin kurulmasına başlandı. İhale kapsamında 104 personel ve ziyaretçi turnikeli kamerasız geçiş sistemi, 67 metal kapı dedektörü, 41 engelli/sedye turnikesi temini amaçlandı. Hastanelere kurulan metal dedektörleri tamamen yerli olarak üretildi.