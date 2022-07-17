15 Temmuz içlerine oturdu: Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı ilk kalkışması olarak kayıtlara giren 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan hainlerin planladığı darbe girişimi, 15 Temmuz 2016'da milletin kahramanca direnişiyle püskürtülürken 252 vatandaş şehit, 2 bin 196 kişi ise gazi oldu. 15 Temmuz gecesi 22.00 sıralarında başlayarak 16 Temmuz öğle saatlerine kadar süren amansız direnişte, halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inmiş, cuntaya bağlı darbeci askerleri işlevsiz hale getirmişti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan o destansı direniş tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için dualar edildi. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında FETÖ'nün adını bile anmadı.Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" mesajıyla FETÖ'yü suçlamak bir yana Başkan Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit de etti.Tüm kanallar 15 Temmuz özel yayını yaparken CHP'nin paravan medya organları Halk TV, KRT gibi televizyonlar ihanet girişimini hiç görmemeyi tercih etti."Kontrollü darbe"yalanının inandırıcılığınınkalmadığınıgörenler, yeni yalan ve iftiralarıylagündemi çarpıtmaya, 15Temmuz direnişini itibarsızlaştırmayaçalışıyorlar.Tankınüstüne çıkamadın,tam tersi tankınyanından sıvıştın.Rakibin de olsa darbelerekarşı gelmek ve demokrasiyisavunmak adına hükümetezerre sahip çıksaydın, bu tweet'iatmaya hakkın olurdu.15 Temmuz işgalgecesinde siz kahveniziyudumlarken,o andıklarınız canfeda ediyor ama vatanıteslim etmiyordu.15 Temmuz'u unutturmak,FETÖ'yü aklamak için ne yaptığınıgörüyoruz. Artık mücadelemizhem FETÖ hem sizinle!'nun 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığına, bunun yerine örgütle mücadele eden hükümeti eleştirdiğine dikkat çeken vatandaşlar ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, "Ortağınız kızıyor diye ne PKK'nın ne de FETÖ'nün adını anmıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.Hain terör örgütünün adı yok mu? Sonra 'CHP neden patinaj yapıyor?' oluyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hâlâ darbe diyemiyor, hâlâ FETÖ diyemiyor, çok yazık...Hangi terör örgütü? Adını niye yazamıyorsunuz?'Ortağınız kızıyor' diye PKK diyemiyorsunuz anladık da FETÖ de mi diyemiyorsunuz.Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi bu noktaya getirenler" söylemi ile FETÖ'yü aklayıp hükümeti suçluyor!: Hangi hain terör örgütü? FETÖ demeye dilin varmıyor mu?Hangi örgüt?Niye FETÖ diyemiyorsunuz?FETÖ'nün ismini anmadan 15 Temmuz mesajı atmak çok garip."FETÖ'ye terörist diyemem" diyen ve o gece köprüde oluk oluk kan dökenlere masum çocuklar diyen kadını ağırlayan kim?15 Temmuz'da güvenli evde kravatını bile gevşetmeden olup biteni izledin.