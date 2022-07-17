15 Temmuz içlerine oturdu: Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı ilk kalkışması olarak kayıtlara giren 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden 6 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan hainlerin planladığı darbe girişimi, 15 Temmuz 2016'da milletin kahramanca direnişiyle püskürtülürken 252 vatandaş şehit, 2 bin 196 kişi ise gazi oldu. 15 Temmuz gecesi 22.00 sıralarında başlayarak 16 Temmuz öğle saatlerine kadar süren amansız direnişte, halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inmiş, cuntaya bağlı darbeci askerleri işlevsiz hale getirmişti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan o destansı direniş tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için dualar edildi. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında FETÖ'nün adını bile anmadı.
Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" mesajıyla FETÖ'yü suçlamak bir yana Başkan Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit de etti.
Tüm kanallar 15 Temmuz özel yayını yaparken CHP'nin paravan medya organları Halk TV, KRT gibi televizyonlar ihanet girişimini hiç görmemeyi tercih etti.
MÜCADELEMİZ HEM FETÖ HEM DE SİZİNLE OLACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
"Kontrollü darbe"
yalanının inandırıcılığının
kalmadığını
görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla
gündemi çarpıtmaya, 15
Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya
çalışıyorlar.
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam:
Tankın
üstüne çıkamadın,
tam tersi tankın
yanından sıvıştın.
Rakibin de olsa darbelere
karşı gelmek ve demokrasiyi
savunmak adına hükümete
zerre sahip çıksaydın, bu tweet'i
atmaya hakkın olurdu.
Fadime Özkan:
15 Temmuz işgal
gecesinde siz kahvenizi
yudumlarken,
o andıklarınız can
feda ediyor ama vatanı
teslim etmiyordu.
15 Temmuz'u unutturmak,
FETÖ'yü aklamak için ne yaptığını
görüyoruz. Artık mücadelemiz
hem FETÖ hem sizinle!
FETÖ DEMEYE DİLİN VARMIYOR MU?
Kılıçdaroğlu
'nun 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığına, bunun yerine örgütle mücadele eden hükümeti eleştirdiğine dikkat çeken vatandaşlar ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, "Ortağınız kızıyor diye ne PKK'nın ne de FETÖ'nün adını anmıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.
Selva Tor:
Hain terör örgütünün adı yok mu? Sonra 'CHP neden patinaj yapıyor?' oluyor.
Cengiz Alğan:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hâlâ darbe diyemiyor, hâlâ FETÖ diyemiyor, çok yazık...
Taha Okan Tanış:
Hangi terör örgütü? Adını niye yazamıyorsunuz?
'Ortağınız kızıyor' diye PKK diyemiyorsunuz anladık da FETÖ de mi diyemiyorsunuz.
Ömer Faruk Uysal:
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi bu noktaya getirenler" söylemi ile FETÖ'yü aklayıp hükümeti suçluyor!
Beytullah Öztürk
: Hangi hain terör örgütü? FETÖ demeye dilin varmıyor mu?
Çağlar Çoban:
Hangi örgüt?
Niye FETÖ diyemiyorsunuz?
Latif Can Baran:
FETÖ'nün ismini anmadan 15 Temmuz mesajı atmak çok garip.
Fatma Er Akın:
"FETÖ'ye terörist diyemem" diyen ve o gece köprüde oluk oluk kan dökenlere masum çocuklar diyen kadını ağırlayan kim?
Bekir Tiryaki:
15 Temmuz'da güvenli evde kravatını bile gevşetmeden olup biteni izledin.