Emine Erdoğan, barış müzisyenlerini ağırlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mayıs 2021'de, Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek gözaltına alınan ve bu sırada gülümsemesiyle direnişin sembollerinden biri haline gelen Filistinli sanatçı Mariam Afifi ile telefonda görüşerek Afifi'nin de üyesi olduğu Filistin Gençlik Orkestrası'nı Türkiye'ye davet etti. Davet üzerine, Filistin Gençlik Orkestrası'nın bünyesinde bulunduğu The Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı ile yapılan görüşme sonucu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) işbirliğinde Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser düzenlenmesi kararı alındı.Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'ye gelen Filistin Gençlik Orkestrası üyesi müzisyenler, konserler için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. İlki 19 Temmuz'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek konserde, barış için bestelenen iki eserin de dünya prömiyeri yapılacak. İki ülkenin halk ezgilerinin icra edileceği 'Barış Konseri' için Yusuf Yalçın'ın bestelediği "Anadolu Rapsodisi" ve Filistinli Bishara Kell'in bestelediği "Altoların Dansı" eserleri ilk kez sanatseverlere sunulacak.Bu arada Türk sanatseverlere vereceği konserin heyecanını yaşayan orkestra üyeleri de son provasını CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da yaptı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Filistin Gençlik Orkestrası'nın 1948'de yaşanan sürgün sonucu dünyanın dört bir yanına dağılan Filistinli müzisyenlerin bir araya gelebilmesi için kurulduğunu söyledi. Alptekin, Türkiye'deki konserlerin CSO Şefi Cem'i Can Deliorman ile organize edileceğini bildirdi. Alptekin, "Her ülkede olduğu gibi yüzde 80'i Filistinli ve yüzde 20'si Türk müzisyenlerden oluşan orkestra, 21 Türk ve 59 Filistinli müzisyenle sahnede olacak" bilgisini verdi. Emine Erdoğan'ın, yarın orkestra üyelerini Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde yemekte ağırlayacağını kaydeden Alptekin, "Afifi ile ilk kez yüz yüze bir araya gelecekler. Daha sonra da konserler olacak" dedi. Filistinli sanatçı Afifi de müziğin birleştirici gücünden yararlanarak kendilerine uygulanan baskıyla mücadele ettiklerini belirtti. Afifi, "Türkiye'de kendimiz ve ülkemizin ismini dünyaya duyurmayı ve ülkemizde uygulanan boykotu sonlandırmayı amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.