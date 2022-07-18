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Giriş Tarihi: 18.7.2022

Sakarya ve Erzurum’a şehit ateşi düştü

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Sakarya ve Erzurum’a şehit ateşi düştü
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen ve bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulan Pençe- Kilit Harekâtı'nda, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek (30) ile Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38) şehit düştü. Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasındaçıkan çatışmada yaralanan ve hastanede şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Taşkın'ın (38) naaşı dün memleketi Erzurum'a getirildi.



Taşkın bugün Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Piyade Teğmen Civelek'in şehadet haberi de Sakarya'nun Karasu ilçesinde yaşayan babası Hakkı ve annesi Ayşe Civelek'e yetkililerce ulaştırıldı. 7 çocukları bulunan çifti, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine sokağına Türk bayrakları asıldı. Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.
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Sakarya ve Erzurum’a şehit ateşi düştü
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