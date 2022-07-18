Şanlıurfalı gaziler 48 yıl sonra gittikleri Kıbrıs’ta duygu dolu anlar yaşadı

48 yıl önce Kıbrıs'a barışı ve huzuru götürmek için giden ve canlarını ortaya koyan Kıbrıs Gazileri, uzun bir aradan sonra Yavru Vatanı görme heyecanını yaşadı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin de eşlik ettiği muharip gaziler, 48 yıl sonra gittikleri Kıbrıs'ta duygu dolu anlar yaşadı.Programın ilk gününde gazilerin ilk durağı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Katılımcılara 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında yaşananlarla ilgili bilgi verilirken, gaziler de o günlere yönelik hatıralarını paylaştı.



Başkan Ekinci ve muharip gaziler, Kıbrıs gezisi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Viranşehir'den gelen gazileri KKTC'de görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zaman, her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin Ada'ya çıkarma yapmasıyla Rum-Yunan ikilisinin Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) hayalinin ortadan kalktığını ifade etti.Tatar, yıllarca zor koşullarda direnen Kıbrıs Türk halkı ve mücahitlerin, Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirerek, 48 yıl sonra tekrar Ada'ya gelerek eski günleri hatırlayan Viranşehirli gazilere minnet duygularını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere olan vefa duygusunu da ifade ettiği konuşmasında, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün, bağımsızlığına ve egemenliğine kavuştuğu yeni bir döneme girdiğini ve öncesinde yaptığı tüm fedakarlıkların taçlandırıldığını söyledi.

BAŞKAN EKİNCİ: MİNNET BORÇLUYUZ

Muharip gazileri 48 yıl aradan sonra Kıbrıs'la buluşturan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de, "İlçemizde yaşayan Kıbrıs gazilerimizi, KKTC'nin kuruluşunun 48. yıldönümünde Yavru Vatan'a götürdük. Gerçekleştirdiğimiz gezi ile gazilerimiz Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ilk kez Kıbrıs'a gitti. Bugün hem bu topraklarda hem de KKTC'de özgür ve bağımsız yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onlar için ne yapsak az. Onlara minnet borçluyuz. Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan gazilerimiz için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Kendilerini makamında ağırlayan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a teşekkür eden Başkan Ekinci, Cumhurbaşkanı'na işlemeli ibrik hediye etti.

GAZİLERDEN BAŞKAN EKİNCİYE TEŞEKKÜR

Kıbrıs gezisinde duygu dolu anlar yaşayan Viranşehirli muharip gaziler de, gaziler olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Belediye başkanımız sayesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan gaziler olarak 48 yıl sonra yeniden Yavru Vatan'a gittik. Bu gezi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Gazilerin sesi olduğu için Viranşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekinci'ye teşekkür ederim" dedi.



Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nu da ziyaret eden Başkan Ekinci ve muharip geziler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü etkinliklerine de katılacak. Çeşitli ziyaretlerde de bulunacak olan heyetin, 48yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.