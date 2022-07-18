Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde şok! Sarıyer'de ceset bulundu!
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:23

SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde şok! Sarıyer'de ceset bulundu!

SON DAKİKA: İstanbul’da sabah saatlerinde şok! Sarıyer’de ceset bulundu!

Son dakika haberine göre; Sarıyer Kısırkaya Sahili'nde sabah saatlerinde bir kişinin karaya vurmuş cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de sahilde ceset bulundu. Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı. İlhami Genç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul'da sabah saatlerinde şok! Sarıyer'de ceset bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA