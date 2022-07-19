Bolu’da 30 çocuk ve 22 yetişkin zehirlenmişti! Bakan Koca’dan açıklama!

Bolu merkeze bağlı Çaydurt bölgesine bağlı Yuva Köyü'nde yaşayan bazı çocuklarda Kurban Bayramının son gününde karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri başladı.

Zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilirken çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildiğini belirterek, "31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.