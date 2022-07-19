Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi İçişleri duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 19.7.2022 18:10 Son Güncelleme: 19.7.2022 18:37

Son dakika haberi İçişleri duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika haberi İçişleri duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar devam ederken, örgütten kaçışlarda sürüyor. 3 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 58'e yükseldi.

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi İçişleri duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA