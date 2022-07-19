SON DAKİKA: İran ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney ile görüştü. İran ile karşılıklı mutabakat zaptları imzalandı. Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Az önce değerli kardeşimle dar kapsamlı, sonra da heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İstişare Toplantımızı böylece bitirmiş olduk. İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. İran'ın komşuları ile ilişkilerini geliştirme vizyonunu çok değerli buluyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari konularda etraflıca görüşmelerimizi gerek bizler, gerek bakan arkadaşlarımız ifade etme şansı bulduk.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamaları şöyle:

Bu ziyaret şüphesiz ki dönüm noktası olacaktır. Toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme konusunda irademizi ortaya koyduk. İki ülkenin potansiyeline göre ticaret hacmi çok düşük. İki ülkenin de iradesi ile 30 milyar dolar hedef belirledik. Bu da mevcut ticaretin 3 katına çıkacağı anlamına gelmektedir.

İki ülkede bilgi ve teknoloji şirketlerinin kurulması müzakere konularımızdan biriydi.

İki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda bulunan 25 yıllık anlaşmanın uzatılması konuşuldu. Doğal gaz anlaşmasının süresi uzatılacak. Bugünkü toplantılarımızda yatırımların geliştirilmesi konusu da ele alındı.

İki ülkede aktif olarak çalışan şirketlerin faaliyetlerinin artması ve artırılması, yatırım konularının geliştirilmesine vesile olacaktır.

Sınır güvenliği konusu ele alındı, bu en önemli konulardan biriydi. Terörizm ile, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuları iki ülke tarafından da görüşüldü, vurgulandı.

Teröristlerin ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir. Hangi örgüt halkarlımızı tehlikeye atıyor ise bunlar teröristtir, bunlarla mücadele etmek gerekir.

Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamışlardır. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgesel anlaşmalar ile sonuçlandırılabilir. Bölgenin uluslararası güvenliğinin artmasına iyi ilişkiler vesile olacaktır. Bugün bunları konuştuk.

