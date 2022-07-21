Dağlıca şehitlerinin aileleri: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Hakkarı'nınYüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu'nda 2007'de 12 askerin şehit olduğu ve 6 Eylül 2015'te 16 askerin şehit olduğu saldırıların planlayıcısı olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde üç gün önce gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti. O saldırıda şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru'nun Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık Köyü'nde yaşayan annesi Azime Duru, saldırının planlayıcısı olan terörist İzzettin İnan'ın etkisiz hale getirilmesi ile buruk bir sevinç yaşadı. Anne Azime Duru, 8 yıl önce şehit düşen oğlu Fatih'in acısını ilk günkü gibi yaşadığını ve her gün odasının duvarındaki fotoğraflarına bakarak asker selamı verdiğini belirtti. Bir nebze olsa da acısının hafiflediğini kaydeden anne Duru, "Devletin güvenlik güçleri, oğlum Fatih Duru'nun kanını yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Fatih gideli 8 sene oldu. Bugün şehit düşmüş gibi 8 yıldır aynı acıyı yaşıyoruz. Acıyı içimde yaşıyorum. Devlet, oğlumun katillerini bildiği gibi yapsın. Biz 8 sene nasıl öldüysek, onlar da ölsün. Vatan sağ olsun. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter" dedi.Dağlıca saldırısında şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün ise "Benim oğlum 6 Eylül 2015'te Dağlıca'da şehit oldu. Acı elbette bitmeyecek ama en azından devlet bizim yanımızda olduğu ve arkamızda durduğu için yüreğimiz serinledi. Onlardan Allah razı olsun. Biraz içimize su serpildi. Hep telefon elimde arayacakmış gibi bekledim. Zaten haberi de çok geç geldi. İnsan hiç konduramıyor" dedi. Anne Göçkün, "Bir gün önce telefonda konuşmuştuk. 'Burada her şey iyi anne merak etme' diye bizi teselli etti. Ertesi gün göreve çıkmışlar. Deniz asker olmayı çok istiyordu. Ben onu çok desteklemiştim. Hatta Hakkâri'ye gittiğinde ben şunu sormuştum: Pişman oldun mu oğlum? 'Hayır anne, ben çok severek ve isteyerek geldim' demişti. Rabbim hepimize sabırlar versin. Devletimize güç versin" diye konuştu.