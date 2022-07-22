"Barolar, terörün ve teröristin değil, hukukun ve hukukçunun yanında olmalıdır"

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde PKK tarafından düzenlenen, 8 kişinin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı saldırıyı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddiasıyla ve bölücü ifadelerle kınama mesajı yayınlayan Diyarbakır, Van, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin barolarına tepkisini sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu "Bazı Barolara Cevabımızdır!" başlıklı açıklamayla dile getiren MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, "Hukuk, insan haklarının temel bir mekanizması olduğu kadar haksızlığa karşı hakkın, yalana karşı da hakikatin terazisidir. Barolar da savunma merciinin hak ve görevlerini iyileştirmekle mesul meslek kuruluşlardır. Ancak Türkiye'deki bazı baroların hukuka aykırı bir şekilde yalanın yanında olduklarına ve Türk milletine karşı teröristlerin yakınında durduğuna bir kere daha şahit oluyoruz. Pes doğrusu!" dedi.