Haberler Gündem Haberleri "Barolar, terörün ve teröristin değil, hukukun ve hukukçunun yanında olmalıdır"
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:55

"Barolar, terörün ve teröristin değil, hukukun ve hukukçunun yanında olmalıdır"

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Barolar, terörün ve teröristin değil, hukukun ve hukukçunun yanında olmalıdır

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, barolara tepki gösterdi. Öztürk “Barolar, terörün ve teröristin değil, hukukun ve hukukçunun yanında olmalıdır!” ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde PKK tarafından düzenlenen, 8 kişinin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı saldırıyı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddiasıyla ve bölücü ifadelerle kınama mesajı yayınlayan Diyarbakır, Van, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin barolarına tepkisini sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu "Bazı Barolara Cevabımızdır!" başlıklı açıklamayla dile getiren MHP Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, "Hukuk, insan haklarının temel bir mekanizması olduğu kadar haksızlığa karşı hakkın, yalana karşı da hakikatin terazisidir. Barolar da savunma merciinin hak ve görevlerini iyileştirmekle mesul meslek kuruluşlardır. Ancak Türkiye'deki bazı baroların hukuka aykırı bir şekilde yalanın yanında olduklarına ve Türk milletine karşı teröristlerin yakınında durduğuna bir kere daha şahit oluyoruz. Pes doğrusu!" dedi.

ŞEREFLİ TÜRK ORDUSU KILI KIRK YARMAKTADIR

"Irak'ta meydana gelen ve sivil kayıpların yaşandığı bölücü terör örgütünün saldırısı sonrası Türk ordusuna ve Türk devletine karşı eş güdümlü başlatılan iftira kampanyası, Dışişleri Bakanlığımızın açıklamasıyla son bulsa da teröre gölgelik edenler bu iftiraya tutunmaya devam ediyor," diyen MHP MDK Başkanı Av. Halil Öztürk, "Her fırsatta Türk ve Türkiye düşmanlıklarını dışa vuranlar, ülkemizi ve ordumuzu bu iftiralarla karalamayacaklarını bilmelidirler. Şerefli Türk ordusu, bırakın bir sivile, tabiattaki bir canlıya dahi kast etmemek için kılı kırk yarmaktadır," ifadelerine yer verdi.

TÜRK YARGISI GEREKEN MUAMELEYİ GÖSTERECEKTİR

MHP'li Öztürk, Kahraman Mehmetçiğe husumetlerini her fırsatta kusan bu hukuk ve hakikat düşmanlarına hukuka bağlı Türk Avukatlarının gereken cevabı vereceğinin belirterek açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "İnanıyorum ki, Türk yargısı da bu terörist sığınağı olmuş yapılara hakkıyla muamele edecektir. Son söz olarak ifade etmek isterim ki, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir canlının kılına dokunmadan terör yuvalarını yok edecek, teröristlerin inlerini başlarına yıkacak ve bütün hainleri yok edecektir. İnancımız ve beklentimiz bu yöndedir!"

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"Barolar, terörün ve teröristin değil, hukukun ve hukukçunun yanında olmalıdır"
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