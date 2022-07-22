Millet İttifakı'nda İstanbul Sözleşmesi çatlağı... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ifade ederken, Saadet Partisi'nden yapılan son açıklama ittifaktaki yeni krizin habercisi oldu. İşte detaylar...
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, ilk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini destekler nitelikte bir açıklama geldi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" dedi.
Millet İttifakı'nda İstanbul Sözleşmesi krizi | Video
İTTİFAKTA "İSTANBUL SÖZLEŞMESİ" KRİZİ
Saadet Partisi'nden ise tam tersi yönde bir açıklama geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "İktidara gelirsek İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırıldıysa İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı bütün uygulamaları da Allah'ın izniyle kaldırmış olacağız. Kadını ve aileyi koruyacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.