SON DAKİKA: Gıda krizinin çözümünde Türkiye’nin diplomasi zaferi

'KIRMIZI HAT' DİPLOMASİSİ

Çalışmalar dahilinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temas hattı hayata geçirildi.

"Kırmızı hat" diplomasisi çerçevesinde ülkeler birer general belirledi. BM'nin de bir görevlendirme yapmasının ardından görüşmeler, ikili olarak başladı. Bu kapsamda ilk adım 21 Haziran'da Moskova'da atıldı. Moskova'da yapılan askeri heyetler toplantısı sonrası "Azov Concord" gemisi, Mariupol'dan ayrıldı. Böylece Ukrayna limanlarından ilk gemi ayrılmış oldu.