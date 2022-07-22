TÜGVA’dan Ayasofya’da Yaz Okulu Buluşması

TÜrkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İstanbul'daki "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki 192 ortaokuldan yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı buluşma, Ayasofya-i Kebir Camisi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vakıf tarafından yaklaşık 7 yıldır yaz okulları düzenlendiğini, Ayasofya Buluşması'nın da bu yıl ikinci kez gerçekliştirdiklerini belirten TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "81 ilde, yaklaşık 120 bin öğrencimizle yaz okullarımız aktif olarak devam ediyor. Bu sayımızın dörtte biri İstanbul'da devam ediyor. Yaz okullarımızda öğrencilerimize temel değerler eğitimleri, ahlak maneviyat eğitimleri, sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle beraber onların fiziksel, psikolojik gelişimlerine katkı sağlama gayreti içerisindeyiz." dedi.