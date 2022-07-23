“Hatay il olmayı, devlet olmaya tercih etti”

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halit Erbaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halit Erbaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın anıta çelenk sunması ile başlayan Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.





HATAY, ATASINI MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKMADI

Törende anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Tarihi ve kültürel yapısıyla ülkemizin eşsiz bir parçası olan Hatay'ın, Anavatan'a katılışının 83. yıldönümünde büyük bir gurur ile sizlerin manevi huzurlarınızdayız. Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanı zapt etmeye çalışan düşman ordularına karşı Dörtyol ilçemizde Milli Mücadelenin ilk kurşununu atan Mehmet Çavuş ve Hatay halkı, kadim şehir Hatay'ımız için "Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Esir Kalamaz." diyen Ata'sının bu mücadelede yalnız olmadığını tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.





HATAY HALKI MİLLET OLMAYI SEÇTİ

Hatay halkının devlet olmak yerine millet olmayı seçtiğini belirten Vali Doğan, "Büyük bir sadakatle vatanına bağlı olan Hatay halkı', yüreklerindeki Kuvây-i Milliye ruhuyla ve Tayfur Sökmen'in önderliğinde her inanç ve kültürden müteşekkil 40 vekilinin oybirliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmayı, bağımsız bir devlet olmaya tercih etmişlerdir. Bu büyük sadakat ve mücadele azmi ile dünyaya örnek olan Hatay, bugün de birlik ve beraberlik konusunda aynı güçlü iradeyi muhafaza etmektedir. Bu düşüncelerle, Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Tayfur Sökmen ve arkadaşları ile Hatay'ın anavatana katılması için oy birliği sağlayan 40 meclis üyesini, canlarını bu topraklar için veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.