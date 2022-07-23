İBB, İSPARK otoparkını oto firmasına kiraladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ın, Başakşehir Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşların araçlarını park etmesi için yapılan Başakşehir Kent Meydanı'ndaki bin 46 araç kapasiteli 3 katlı otoparkı ikinci el alım satım yapan otomobil firmasına kiraladığı ortaya çıktı.AK Parti döneminde İBB, Başakşehir Kent Meydanı'na otopark yapılmasını planlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İBB yönetimi, Emlak Konut GYO A.Ş. ile önceki dönem imzalanan protokolü iptal etti. Otoparkı aylardır kapalı tutup İSPARK'ın zarar etmesine neden olan İBB yönetimi, Başakşehir Belediyesi'nin otoparkı işletme konusundaki taleplerini de dikkate almadı. Üstelik otopark, ikinci el araç ticareti yapan bir otomobil firmasına kiralandı. Firmanın teslim noktası olarak kullandığı bölgede araçlarını park edemeyen vatandaşlar ise isyan etti:Anlaşılan burada bir rant var, İBB de bundan vazgeçmek istemiyor. Şikâyetçiyiz.Burası tam bir keşmekeşe döndü. Esnaf da vatandaşlar da çok mağdur, araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kalıyorlar. Firmaya ait TIR'lar buraya geliyor ancak geçemiyor. Bu çile bitsin.