İP’in ilçe başkanı 2.5 yıllık bankamatik memuru çıktı



Didim Belediyesi Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, "Vefa Berk Tezsezener 20 Şubat 2020'da sigortalı çalışıyor. Bugüne kadar çalışmış. Sürekli çalışmış. 200 bin lira sigorta primi ödenmiş. Hem belediye meclis üyesi olup, hem belediyede çalışması etik değil. Mecliste de bu konuyla önergelerimiz vereceğiz. Ne kadar maaş aldığını da soracağız? Belediyeye gitmeden neden maaş ödendiğini soracağız?" dedi.