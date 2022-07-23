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Giriş Tarihi: 23.7.2022 14:17

İP’in ilçe başkanı 2.5 yıllık bankamatik memuru çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İP’in ilçe başkanı 2.5 yıllık bankamatik memuru çıktı

İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Belediyesi'nin bankamatik memuru çıktı. 20 Şubat 2020’den beri belediyeye gitmeden maaş alan Tezsezener’in aynı zamanda meclis üyesi olduğu öğrenildi. AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, “Mecliste bu konuyla ilgili önerge vereceğiz. 2.5 yıldır belediyeye gitmeden neden maaş verildiğini soracağız” diye konuştu.

İYİ Partili Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener'in Didim Belediyesi şirketi DİBEL'de sigortalı çalışan olduğu anlaşıldı. 2020 Şubat ayında iş başı yapan Berk Tezsezener'in DİBEL'de ne kadar maaş aldığı da merak konusu oldu.


AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı

Düzenli olarak sigorta primleri yaklaşık 2.5 yıldır ödenen Tezsezener'in aynı zamanda Didim Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.


Didim Belediyesi Meclis Üyesi Vefa Berk Tezsezener

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, "Vefa Berk Tezsezener 20 Şubat 2020'da sigortalı çalışıyor. Bugüne kadar çalışmış. Sürekli çalışmış. 200 bin lira sigorta primi ödenmiş. Hem belediye meclis üyesi olup, hem belediyede çalışması etik değil. Mecliste de bu konuyla önergelerimiz vereceğiz. Ne kadar maaş aldığını da soracağız? Belediyeye gitmeden neden maaş ödendiğini soracağız?" dedi.

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İP’in ilçe başkanı 2.5 yıllık bankamatik memuru çıktı
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