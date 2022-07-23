Kalplere hayat veren mekan

ZAMAN DURUYOR DÜNYA SUSUYOR

Kâbe'de hiç durmayan bir hareketlilik ve koşuşturma var. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in birlikte inşa ettiği yeryüzünün ilk mabedine gelen Allah'ın misafirleri, Rabbi ile konuşuyor ve ona ihtiyaç duyduğunu haykırıyor. Hastalar, garipler ve yaşlılar için dua ediliyor. Tavaf ise devam ediyor.