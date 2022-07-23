Kalplere hayat veren mekan

İnsanlığın en büyük ve en kadim coğrafyasındayız. Kur'an-ı Kerim'in indiği, yeryüzünde Allah'a ibadet edilen ilk mabedin kurulduğu yerdeyiz. Ülkeleri, renkleri, dilleri ve kültürleri farklı gayeleri aynı milyonlarca Müslüman, çöl sıcağında Kâbe etrafında pervane gibi dönüyor.
İBRETLİK YOLCULUK BAŞLIYOR
Dünya elbiselerini, üniformalarını ve imtiyazlarını bir kenara bırakan hacı adayları, maziye ibretlik bir yolculuk başlatıyor. Kutlu şehir Mekke'de Hz. İbrahim'in seneler öncesinden yaptığı çağrıya kulak vererek ihramlarını kuşanan Hacı adayları, telbiye ile yollara koyuluyor. İhram, tıpkı ölüm gibi herkesi eşitliyor.
HAYAT DEĞİŞTİREN CÜMLE
Sırtına ihramı geçiren herkes, dünya malının gelip geçici olduğunu asıl sonsuz olanın ahiret olduğunu hatırlıyor. Mahşer kalabalığı artıyor ancak siz kendinizi arıyorsunuz. Sonunda tek bir cümle bir hayat değiştiriyor. Her renkten, dilden, yaştan insanlar "Ya Rabbi sana geldim" diyerek tek yürek oluyor.
ZAMAN DURUYOR DÜNYA SUSUYOR
Kâbe'de hiç durmayan bir hareketlilik ve koşuşturma var. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in birlikte inşa ettiği yeryüzünün ilk mabedine gelen Allah'ın misafirleri, Rabbi ile konuşuyor ve ona ihtiyaç duyduğunu haykırıyor. Hastalar, garipler ve yaşlılar için dua ediliyor. Tavaf ise devam ediyor.
Gece-gündüz, yaş-kış hiç durmuyor. O canlılık birden kesiliyor. Dünya susuyor, zaman duruyor. Kâbe'de artık namaz vakti. Haykırışlar ve gözyaşları yerini derin bir sessizliğe bırakıyor.
ONDA BAŞLIYOR, ONDA BİTİYOR
Kabe'nin bir duvarında bulunan Hacerü'l-esved taşı, tıpkı Kabe gibi Müslümanlar açısından kutsal sayılıyor. Çevresinde gümüşten bir kaplama bulunan Hacerü'l-Esved, tavafın başlangıcı ve sona erdiği nokta olarak biliniyor.
GAYRET VE TESLİMİYET
Kabe'de gerçekleşen tavaftan hemen sonra say için Safa tepesine doğru hareket ediliyor. Rahman'ın misafirleri, Safa'dan Merve tepesine dört gidiş, Merve'den Safa'ya ise 3 dönüş yapıyor ve son olarak Merve tepesine vararak saylarını tamamlıyor.
Hz. Hacer'in kızgın kumlar üzerinde Hz. İsmail için su arayışını hatırlatan yolculuğumuz sabrı ve merhameti öğretiyor.