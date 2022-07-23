Pençe-Kilit operasyonunda bölge teröristlerden temizlendi

Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan "Pençe-Kilit Operasyonu" devam ediyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar aralarında sözde sorumlu düzeyde arananlarında bulunduğu 289 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
TSK'nın seçkin birlikleri olan Bordo Bereli ile özel eğitimli komandalar tarafından tespit edilen ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha edildi.
Ele geçirilen mağara, sığınak ile tünellerde, 21 AT-4 tanksavar silahı, 3 AT-5 tanksavar güdümlü füzesi, bir SA-16 güdümlü füze, 55 RPG-7 roketatar, 3 Law tanksavar roketi, 22 çeşitli çapta havan, 2 geri tepmesiz top, bir SPG-9 geri tepmesiz top, bir adet çok namlulu roketatar, 8 MK-19 bomba atar, 5 bomba atar, 180 AK-47 piyade tüfeği, 52 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
40 M-16 piyade tüfeği, 31 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 30 Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 19 Zagros keskin nişancı tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 3 av tüfeği, 30 obüs mühimmatı, 31 havan mühimmatı, 456 havan mühimmatı, 305 60 mm havan mühimmatı, bin 80 RPG-7 roketatar mühimmatı, 536 bomba atar mühimmatı,
Bin 757 el bombası, bin 372 el yapımı patlayıcı, 65 bin 937 Doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 81 bin 86 PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
110 bin 18 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 48 bin 329 M-16 piyade tüfeği mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.