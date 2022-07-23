Soyer’in 529 milyon ısrarı tepki çekti



Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu

DANIŞTAY ALDIĞI KARARLA KOMİSYONUN YANLIŞ KARAR VERDİĞİNİ ONAYLAMIŞ OLDU

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın zayıf bir karar olduğunu öne süren Arıoğlu; "İdare mahkemesi, iptal kararıyla ilgili ihale komisyonuna 'Siz karar vermişsiniz ama bu kararı verirken yeteri kadar inceleyip çalışmamışsınız' diyor. İdare Mahkemesinin bu kararından sonra belediye tekrar ihale komisyonunu çalıştırıyor. Ardından da komisyon yapım işinin tekrar Gülermak'a verilmesine yönelik ikinci bir karar alıyor. Danıştay 13. Daire, 4. İdare Mahkemesinin kararını onadı. Burada asıl karar 4. Mahkemenin verdiği karardır. Arkadaşlarımızla oturup komisyonun aldığı ikinci kararı hukuki açıdan inceleyip değerlendireceğiz. Burada yanlış olan şu. Danıştay, idare mahkemesince verilmiş bozma kararını onadı. Yani Belediye bünyesindeki ihale komisyonunun yanlış yaptığını onayladı. Danıştay, 'Siz gidin ihaleyi bunlara verin' demedi. 'Buna verebilirsiniz' de demedi. 'Senin birinci kararın yanlış' diye onayladı. Hızlıca verilmiş, yeterince çalışılmamış bir karar diye onayladı. Biz halen daha ihalenin içerisindeyiz. Biz orada tarafız. İhale komisyonu bizim teklifimizi atmaya ve işi tekrar Gülermak'a vermeye karar veriyor. Dolayısı ile bizim hala buna da itiraz etmeye hakkımız var. Arkadaşlarla oturup değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz" diye konuştu.

ARIOĞLU DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Yapı Merkezi'nin patronu CHP'li eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu, daha önce de Buca Metrosuna ilişkin ulusal basına çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Arıoğlu o süreçte yaptığı açıklamada, "3-4 ay önce yapılan metro ihalesinde biz Yapı Merkezi ve Nurol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen ihaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı. Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'Bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim' İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun" İfadelerine yer vermişti.