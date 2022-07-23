Soyer’in 529 milyon ısrarı tepki çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda yaptığı değerlendirme sonucu Buca Metrosu ihalesinin, 3 milyar 921 milyon lira teklif veren Gülermak AŞ'ye verildiğini duyurdu. Oysa bu ihale için Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı, 3 milyar 392 milyon lira ile en düşük teklifi vermiş olması o süreçte tartışmaları da beraberinde getirdi. Her ne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle Buca Metrosunun temeli 14 Şubat'ta atılsa da ihalede 529 milyon lira daha az teklif veren Nurol-Yapı Merkezi ortaklığı İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda ihalenin Gülermak'a verilmesini öngören ihale komisyonu kararını iptal etti.
DANIŞTAY 'DUR' DEDİ
Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım işini durdurup Danıştay'a itiraz etti. Son olarak Danıştay 13. Dairesi itirazı, karar düzeltme yolu kapalı olmak şartı ile oy birliği ile reddetti. Böylece iptal kararı kesinleşmiş oldu. Buna göre, belediyenin ihale komisyonunu tekrar toplayıp mahkeme kararları doğrultusunda işi kime vereceğiyle ilgili yeni bir karar alması öngörülürken beklenmeyen bir gelişme oldu.
KOMİSYON İKİNCİ KEZ 'GÜLERMAK' DEDİ
Belediye aldığı kararı Yapı Merkez-Nurol tarafına iletti. Nurol-Yapı Merkezi ortaklığına gönderilen yazıda "İhaleyi yeniden değerlendirdik ve sizi yine eledik" denilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açıklama yapıp, ortada hukuki bir engel kalmadığını, işin Gülermak tarafından kaldığı yerden devam ettirileceğini söyledi.
SOYER'İN 529 MİLYON ISRARI
Soyer'in ihalede 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak'ta ısrarcı olması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti kanadı, Danıştay kararının bağlayıcı olduğunu, Soyer'in mahkeme kararını uygulamayarak suç işlediğini öne sürerken tüm gözler teklifi ikinci kez değerlendirme dışı bırakılan Nurol-Yapı Merkezi iş ortaklığına çevrildi.
ARIOĞLU SABAH'A KONUŞTU
SABAH'a konuşan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Danıştay kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesine 'işe devam et' demiyor. İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin komisyon kararının iptaline ilişkin verdiği kararı onaylıyor." Diyen Arıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Orada büyükşehir belediyesi 'engel kalmadı' diye lanse ediyor. Fakat öyle de bir durum yok. Danıştay, idare mahkemesinin verdiği 'iptal' kararını onaylıyor" diye konuştu.
Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu
DANIŞTAY ALDIĞI KARARLA KOMİSYONUN YANLIŞ KARAR VERDİĞİNİ ONAYLAMIŞ OLDU
İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın zayıf bir karar olduğunu öne süren Arıoğlu; "İdare mahkemesi, iptal kararıyla ilgili ihale komisyonuna 'Siz karar vermişsiniz ama bu kararı verirken yeteri kadar inceleyip çalışmamışsınız' diyor. İdare Mahkemesinin bu kararından sonra belediye tekrar ihale komisyonunu çalıştırıyor. Ardından da komisyon yapım işinin tekrar Gülermak'a verilmesine yönelik ikinci bir karar alıyor. Danıştay 13. Daire, 4. İdare Mahkemesinin kararını onadı. Burada asıl karar 4. Mahkemenin verdiği karardır. Arkadaşlarımızla oturup komisyonun aldığı ikinci kararı hukuki açıdan inceleyip değerlendireceğiz. Burada yanlış olan şu. Danıştay, idare mahkemesince verilmiş bozma kararını onadı. Yani Belediye bünyesindeki ihale komisyonunun yanlış yaptığını onayladı. Danıştay, 'Siz gidin ihaleyi bunlara verin' demedi. 'Buna verebilirsiniz' de demedi. 'Senin birinci kararın yanlış' diye onayladı. Hızlıca verilmiş, yeterince çalışılmamış bir karar diye onayladı. Biz halen daha ihalenin içerisindeyiz. Biz orada tarafız. İhale komisyonu bizim teklifimizi atmaya ve işi tekrar Gülermak'a vermeye karar veriyor. Dolayısı ile bizim hala buna da itiraz etmeye hakkımız var. Arkadaşlarla oturup değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz" diye konuştu.
ARIOĞLU DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?
Yapı Merkezi'nin patronu CHP'li eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu, daha önce de Buca Metrosuna ilişkin ulusal basına çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Arıoğlu o süreçte yaptığı açıklamada, "3-4 ay önce yapılan metro ihalesinde biz Yapı Merkezi ve Nurol olarak en düşük fiyatı verdik. Buna rağmen ihaleden atıldık, 500 milyon lira farkla iş ikinciye verildi. Asıl bu sorgulanmalı. Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'Bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim' İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun" İfadelerine yer vermişti.