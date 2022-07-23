TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Yerli malı aracımız TOGG’un en büyük destekçisiyiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Beşiktaş'ta bulunan çalışma ofisinde Türkiye'nin gündemiyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin üreteceği yerli otomobil TOGG'un kendileri için çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' diyen bir partiyiz. TDP'nin ekonomik milliyetçilik anlayışı ile yerli arabamız TOGG yakında inşallah milletimizle buluşacaktır. Bu proje bizim için çok önemli TOGG'un halkımızla buluşturulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. TOGG'un dünya markası olması ve desteklenmesi için özellikle kamu kurum ve kuruluşlarda ithal otolar yerine yerli otomobilimizin kullanılması gerekir. Buna destek vermek gerekir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da bu konuda çalışma yapması çok önemli. TOGG'un en büyük destekçisiyiz " dedi.

NATO VE AB 6 BUÇUK MİLYON MÜLTECİYİ EŞİT ORANDA PAYLAŞMALI

Mülteci konusuna da değinen Sarıgül, "Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. O nedenle parlamentoda bulunan bütün muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum. Derhal hükümeti olağanüstü toplantıya çağırın ve parlamentoda bütün muhalefet partileri iktidara NATO'nun önüne güçlü çıkması için yetki verin. Altı buçuk milyon mülteciyi NATO ülkeleri eşit oranda almazsa Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi için destek vermiyoruz deyin" şeklinde konuştu.