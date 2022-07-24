Teröre Mehmetçik Pençesi

MilliSavunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.İçişleri Bakanlığı ise Bitlis'te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'in Tavan ilçesi Sallıca ve Anadere kırsalında operasyon başlatıldığı bildirildi.MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 290 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.Operasyon kapsamında tespit edilen mağara ve sığınaklarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle: "21 AT-4 tanksavar silahı, 3 AT-5 tanksavar güdümlü füzesi, SA-16 güdümlü füze, 55 RPG-7 roketatar, 3 lav tanksavar roketi, 22 çeşitli çapta havan, geri tepmesiz top, çok namlulu roketatar, 8 MK-19 bomba atar,