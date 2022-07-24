Valilik’ten FETÖ’cü hesaba yol kesme cevabı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yurt dışına kaçan bir FETÖ Firarisi'nin açıklamalarına istinaden bazı sosyal medya mecralarında da yer alan, 'Bir organize suç örgütünün yol keserek Gaziantep Valisi ve korumalarını rehin aldığına' dair iddiaların 'Vali karşılama yapması gerekmeyen kişileri havalimanında karşıladı, karşılama sonrasında gidilen yolda önü kesildi' şeklinde ifadelerle dile getirilmesi üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bahse konu yol kesme olayı 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 15.30 saatlerinde gerçekleşmiş olup, olayın mağdurları tarafından şikayette bulunulması üzerine güvenlik kuvvetleri olayı kısa sürede aydınlatarak şüphelileri yakalamıştır. Olay esnasında konvoyda bulunan en öndeki araç ve şoförü kaçırılmış, diğer kişilerle temas olmamıştır. Mağdur kişi de yağma vb. suç işleyenlerden davacı olmuştur. Olayın vuku bulduğu süreçte saat 14.00 ile 15.45 saatleri arasında 33. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Fuarı Açılışı, Valimizin katılımıyla gerçekleştirildiğinden, Valimiz o saatlerde Ortadoğu Fuar Merkezinde bulunmaktadır.

Akabinde Valimiz, 16.00'da Valilikte Asayiş Toplantısı'na katılmış ve sonrasında saat 17.00 ile 17.45 saatleri arasında Valilik Toplantı Salonu'nda toplam 17 kişinin iştiraki ile Hastanelerin Yemek Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı'na katılmıştır. Yemek Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından saat 19.30'da taziye programına katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanan bütün programlar ve toplantılar birçok insanın şahitliğinde gerçekleşmiş ve Valiliğimiz sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Dolayısı ile Valimiz Havalimanında kimseyi karşılamamıştır. Valimizin de içinde bulunduğu konvoyun önü kesilerek koruma görevlileri esir alınmamıştır. Sosyal medya platformunda bu yönde dile getirilen bütün iddialar yalandır, gerçeği yansıtmamaktadır" bilgisine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Söz konusu iftiraların amacı, bütün FETÖ mensuplarının yaptığı gibi Devleti ve kamu görevlilerini itibarsızlaştırma olduğu kadar Organize Suç Örgütü'nü kahramanlaştırarak, halkı korku ve paniğe sevk etmek ve suç örgütüne menfaat sağlamaktır. Devletimiz, terör ve organize suç örgütleri başta olmak üzere, vatandaşın huzur ve güvenini bozan tüm yapılarla kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.