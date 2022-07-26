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Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:31

İletişim Başkanlığının bazı kadrolarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

AA
İletişim Başkanlığının bazı kadrolarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki "basın müşaviri" ve "ataşe" kadroları "iletişim müşaviri" ve "iletişim ataşesi" olarak değiştirildi.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnameye eklenen hükümle "basın müşaviri" unvanlı kadrolar "iletişim müşaviri" şeklinde, "ataşe" unvanlı kadrolar "iletişim ataşesi" şeklinde düzenlendi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında "basın müşaviri" ve "ataşe" kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun "iletişim müşaviri" ve "iletişim ataşesi" kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Bu kişilerin "basın müşaviri" ve "ataşe" kadrolarında geçirdiği süreler "iletişim müşaviri" ve "iletişim ataşesi" kadrolarında geçmiş sayılacak.

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İletişim Başkanlığının bazı kadrolarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
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