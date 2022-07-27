Cudi Dağı’nda festival coşkusu

"YAŞAMIN YENİDEN DOĞUŞU CUDİ'DE BAŞLAR"

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı birçok dinî inanışa göre insanlar ve hayvanlar için yaşamın yeniden başlaması anlamını taşıdığını kaydeden Vali Bilgin, "Kadim Mezopotamya havzasında yaşamın yeniden doğuşu ve medeniyetlerin dirilişi Cudi'nin eteklerinden başlar. Nuh tufanı, ikinci bir yaratılışı temsil etmektedir. Nuh Tufanı, nasıl ki o yıllarda zalimlerin helak olmasını simgeliyorsa, bugün de düzenlediğimiz bu festival, ülkemize ve özellikle bu bölgede yaşayan halkımıza karşı zulmeden bölücü terör örgütünün helak olduğunu ve helak olmaya devam edeceğini simgelemektedir. İsteğimiz Hz. Nuh'un mirasının hak ettiği yere ulaşması için, Hz. Nuh ve tufanla ilgili inancı taşıyan tüm insanların, Cudi etrafında bütünleşmesini sağlamaktır. Cudi Dağı'nda, Hz. Nuh'un makamında tüm vatandaşlarımızla birlikte olmak temennisi ile Şırnak, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir ve şehri olmaya devam edecektir. Her şey Şırnak için, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.