Cudi Dağı’nda festival coşkusu

Şırnak'ta 40 yıldır terör nedeniyle gidilemeyen ve sürekli çatışma haberleriyle gündeme gelen Irak sınırındaki Cudi Dağı, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte düzenlenecek festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hz. Nuh'un gemisinin oturduğu nokta olarak kabul edilen Sefine bölgesine yürüyüşün yapılacağı festival kapsamında, katılımcılar dualar edip ibadet edecek. Türkçe ve Kürtçe müziklerle eşliğinde yöresel kıyafetleriyle halay çekecek. SABAH'a konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak'ın, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehri olduğunu söyledi.
Şırnak'ta, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen ve 3 semavi din için kutsal sayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde bu yıl ikinci kez festival düzenleniyor. Geçen yıl 40 yıl sonra, terörden temizlenerek huzurun tesis edildiği Sefine bölgesi bu yılda konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
Şırnak Valiliğe, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla 30 Temmuz'da düzenlenecek "Cudi Festival"i kapsamında, arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştirecek. Festivale katınlar, Cudi'deki Sefine bölgesinde şükür namazı kılacak ve dualar edecek. Aşure dağıtımının yapılacağı festivalde, bölge insanı Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde giydikleri yöresel kıyafetleriyle halay çekip, yılların hasretini gidermesi bekleniyor. Festival kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde huzur ve güven ortamının nişanesi olarak ise, havai fişek gösterisi yapılacağı belirtildi. Festivali Hatay Medeniyetler Korusu'nun da katılacağı ifade edildi. Grup Tillo ile Şırnak İl Müftülüğü İlahi grubu da birbirinden güzel ilahiler okuyacak.
"ŞIRNAK, BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN ŞEHRİDİR"
SABAH'a konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak'ın, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehri olduğunu belirterek, "Tarihimize, inançlarımıza ve asırlardır yaşatılan geleneklerimize duyduğumuz özlem; kahraman güvenlik güçlerimizin, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu, kentimizde ve bölgede huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle artık son bulmuştur. Şehrimizin adı artık hain terör örgütünün bölücü propagandalarıyla değil; Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ve üstün başarıları sayesinde festivallerle anılmaya başlamıştır.
30 Temmuz'da Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde yapacağımız, Cudi Festivali'nde; Hatay Medeniyetler Korosu, Grup Tillo, Dengbej Grubu ve Müftülüğümüzün İlahi Grubu'nun dinletileri ve festival alanında yapılacak olan birçok etkinlikle; Şırnak, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehri olduğunu her zaman olduğu gibi bir kez daha gösterecektir" dedi.
"YAŞAMIN YENİDEN DOĞUŞU CUDİ'DE BAŞLAR"
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı birçok dinî inanışa göre insanlar ve hayvanlar için yaşamın yeniden başlaması anlamını taşıdığını kaydeden Vali Bilgin, "Kadim Mezopotamya havzasında yaşamın yeniden doğuşu ve medeniyetlerin dirilişi Cudi'nin eteklerinden başlar. Nuh tufanı, ikinci bir yaratılışı temsil etmektedir. Nuh Tufanı, nasıl ki o yıllarda zalimlerin helak olmasını simgeliyorsa, bugün de düzenlediğimiz bu festival, ülkemize ve özellikle bu bölgede yaşayan halkımıza karşı zulmeden bölücü terör örgütünün helak olduğunu ve helak olmaya devam edeceğini simgelemektedir. İsteğimiz Hz. Nuh'un mirasının hak ettiği yere ulaşması için, Hz. Nuh ve tufanla ilgili inancı taşıyan tüm insanların, Cudi etrafında bütünleşmesini sağlamaktır. Cudi Dağı'nda, Hz. Nuh'un makamında tüm vatandaşlarımızla birlikte olmak temennisi ile Şırnak, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir ve şehri olmaya devam edecektir. Her şey Şırnak için, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
"DEVLETİMİZ SAĞOLSUN, ALLAH HUZURUMUZU DAİM ETSİN"
Şırnaklılar da yıllar sonra Cudi'de yapılacak olan festivalin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Şahin Ürper, terörden temizlenen alana yıllar sonra gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkma hayalinin gerçekleştireceğini belirten Ürper, "Dedelerimizden öğrendiğimiz 7 defa Sefineyi ziyaret edenin bir hac sevabı kazandığıdır. Benim hep hayalimdi Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkmak, bu hafta gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Sanki Mekke'ye Medine'ye, Kudüs'e gideceğim gibi heyecanlıyım. Bize buraları açan, gitmemize vesile olan güvenlik güçlerimize devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin" diye konuştu.
"HAYALDİ GERÇEK OLDU"
Duygu Koç ise, "Hayaldi, gerçek oldu. Hep Cudi Sefineye gitmek istiyorduk, bu hafta Allah nasip ederse gideceğiz. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. İnanıyoruz ki bu huzur devam edecek, hep böyle birlik, beraberlik içerisinde güzel günlerimiz olacak. Allah huzurumuzu daim eylesin. Umut ediyoruz ki bundan sonra her zaman ziyaretler gerçekleştireceğiz" dedi.