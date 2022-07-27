DBP’li Aydeniz oylamasında CHP-HDP ittifakı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. 12 saat süren toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı. AK Parti, MHP ve İyi Parti'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi.