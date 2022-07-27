Erdoğan Soçi’de Putin’le görüşecek

Türkiye'nin çabaları sonucunda Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' ile Karadeniz üzerinden tahıl koridorunun açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, bu ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Ziyaret, dünyadaki gıda krizinin çözülmesi için büyük önem taşıyan tahıl koridoruyla ilgili sürecin devamı açısından önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan Tahıl Sekviyatı Anlaşması'nın gerçekleşmesindeki katkıları dolayısıyla dünyanın takdirini kazanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün katıldığı AK Parti MYK toplantısında da tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin üstlendiği rolün önemine vurgu yaptığı öğrenildi. "Türkiye bu süreçte önemli rol üstlendi. Bu konudaki çabalarımız sonuç verdi" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın toplantıda, tüm dünyanın Türkiye'yi takdir ettiğini ve birçok ülkenin liderinin kendisini telefonla arayıp teşekkür ettiğini kaydettiği belirtildi. Bu konunun çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan'ın toplantıda, konunun öneminin yurt içinde çok iyi anlaşılmadığını ifade ederek, "Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini iyi anlatmamız lazım" mesajını verdiği kaydedildi.MYK toplantısında Erdoğan'ın ayrıca İHA ve SİHA'lara dünyadan talep yağdığını söyleyerek, "Sayın Putin, bize BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinde bulundu. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden oraya BAYKAR'ın bir fabrika kurması teklifi geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor" bilgisini paylaştığı ifade edildi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye- Malezya ilişkileri ele alındı.CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ile Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Eltayeb ve Solczynski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.