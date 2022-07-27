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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:08 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:14

İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da terör operasyonu! Gözaltılar var

Terör örgütü DHKP-C’ye düzenlenen operasyonda; örgüt içerisinde sözde “Sorumlu” düzeyinde faaliyetler yürüttükleri saptanan iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün sözde Gazi Mahallesi ve Okmeydanı sorumluluğunu yaptığı ve terör örgütü adına vergilendirme yaptığı iddia edilen M.C. (48) ve terör örgütünün sözde Eskişehir sorumlusu olduğu ve sözde İstanbul Anadolu Bölgesi sorumluluğu yaptığı iddia edilen Ö.K.C. (44), Sultangazi İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.C. ve Ö.K.C. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da terör operasyonu! Gözaltılar var
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