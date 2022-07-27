İstanbul’da terör operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün sözde Gazi Mahallesi ve Okmeydanı sorumluluğunu yaptığı ve terör örgütü adına vergilendirme yaptığı iddia edilen M.C. (48) ve terör örgütünün sözde Eskişehir sorumlusu olduğu ve sözde İstanbul Anadolu Bölgesi sorumluluğu yaptığı iddia edilen Ö.K.C. (44), Sultangazi İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.C. ve Ö.K.C. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.