SON DAKİKA: Bakan Kurum’dan ANKAPARK’ın geleceği ile ilgili açıklama: Bu millet bu duruma müsaade etmez!

ANKAPARK AÇIKLAMASI: BURANIN METRUK BİR YAPIYA DÖNMESİNE GÖZ YUMMANIZI ANLAYAMAYIZ

Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanın da, belediye başkanının da görevi, anlayışı bu olmalıdır. Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu.

Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun; milletin faydasına çözülmeli' dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik.

Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz.

Ancak; Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda; 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız.

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Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz, suiistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz.