200 bin dolarlık rüşvet olayında çarpıcı detaylar! Olayla ilgim yok diyen CHP’li Başkanın pazarlık sırasında odada olduğu anlaşıldı

Bilecik Belediyesinde CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin de Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, kentte inşa edilen bir AVM'nin müteahhidinden 200 Bin dolar nakit ve 130 Bin dolar senet rüşvet alırken ekipler tarafından suçüstü yakalanmıştı. Erdağı tutuklanırken, Şahin ise soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. CHP'li Semih Şahin, şüpheli sıfatıyla 7 Temmuz günü Bilecik Adliyesi'ne giderek ifade verirken, Adliye çıkışı yaptığı açıklamada "Yetkili makam bu satışta Başkan değildir, encümendir. ve olayla alakam yoktur" demişti.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Semih Şahin ve şüpheli Selçuk Erdağı'nın TCK'nun 252/2 maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işlediklerinin anlaşıldığına yer verilerek, mahkemece yargılamalarına ve ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi. Ayrıca KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın kamu görevlisi olarak değerlendirilmesinin istendiği iddianamede, "Şirketleri kuran yerel idareler şirketlerin en az yüzde 50'sine sahip oldukları takdirde bunlar kamu tüzel kişisi sayıldıklarına göre, kamu tüzel kişisi kabul edilen şirketlerin üzerinde kurucu ya da pay sahibi yerel yönetimin yüzde 50 paydan kaynaklı bir "ağırlığı" olacağı da kesindir. Bu nedenle de kamu tüzel kişisi olarak değerlendirilmesi gereken KAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanının da kamu görevlisi olarak kabulü gerekmektedir" denildi.

ŞAHİN'İN BİLGİSİNİN OLMAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede şüpheli Selçuk Erdağı'nın, şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı, aksinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

Selçuk Erdağı'nın Belediye'yi adeta bir gölge başkan gibi yönettiğinin belirtildiği iddianamede, "şüphelinin kendi beyanı ve dosya kapsamındaki diğer beyanlar dikkate alındığında şüpheli Selçuk Erdağı'nın şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve talimatları kapsamında hareket ettiğinde de şüphe bulunmamaktadır" denildi.

TELEFONLA RÜŞVET PAZARLIĞI SIRASINDA ODADAYDI

Hazırlanan iddianamede, "Somut olayda; telefon inceleme tutanağı ile sabit olduğu üzere 30 Aralık 2021 günü saat 15:18'de Selçuk Erdağı'nın müşteki Harun D'yi arayarak resmi tespit edilen tutarın 42 Milyon TL tutarına çekildiği, 1 Milyon TL'yi elden alacakları ve anlaştıkları alacaklarından da 500 Bin TL'yi sildikleri şeklinde görüşme gerçekleştirdikleri esnada yine güvenlik kamera kayıtları ile sabit olduğu üzere diğer şüpheli Semih Şahin'in Selçuk Erdağı'nın odasında olduğu tutanaklarla sabittir. Bu dahi anlaşma gerçekleştiğinde her iki şüphelinin aynı ortamda iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri ve TCK 252/3 hükmü gereği üzerilerine atılı suçun sübut bulduğunun kanıtı niteliğindedir" görüşlerine yer verilerek, Semih Şahin ile Selçuk Erdağı'nın rüşvet pazarlığını birlikte yaptıklarına dikkat çekildi.